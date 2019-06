Melissa Klug sobre demanda de Jefferson Farfán: "tengo mis hijos y trato de ser fuerte"

Melissa Klug reapareció en 'El artista del año' y a la salida del programa conversó con los medios, donde se pronunció sobre posible demanda de Jefferson Farfán, el padre de sus dos menores hijos.

A pesa que sostuvo que no quiere referirse directamente al tema, ya que lo llevará por la vía legal. La 'Chalaca' aseguró ser una buena mamá tras las últimas declaraciones de doña Charo.

"En realidad no quiero ahondar en el tema, eso se está encargando el abogado, pero yo sí prefiero llevarlo por la vía legal (...) Mis redes sociales están abiertas, pero nadie me puede señalar o descalificar como soy como madre. Yo siempre estoy con ellos al 100%. Yo sé lo que soy y mis hijos están orgullosos de mí", respondió.

Afectada

Melissa Klug también resaltó que le afecta tener discrepancias con Jefferson Farfán. "Definitivamente, no los voy a engañar, soy de carne y hueso, tengo mis hijos y trato de ser fuerte, pero si ya la otra parte empezó y si piensa que es lo correcto para él (Jefferson Farfán) ya es decisión de ellos. Yo lo voy a ver en el Poder Judicial".

"Todos podemos opinar, hay libertad de expresión. Hay cosas que no se pueden callar, hay cosas que son visibles y coyunturales que son del tema del día. Si tú me preguntas algo, que es el tema del día, yo te voy a responder. Mis denuncias no tienen nada que ver con lo que yo pueda opinar o decirte sobre el tema que es del día", agregó sobre las declaraciones que, en algún momento, dio para los medios sobre la 'Foquita'.

"Yo estoy tranquila, estoy en paz, tengo mi consciencia tranquila y lo que se tenga que ver, se verá en el juzgado", sentenció.