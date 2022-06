Este miércoles 8 de junio de 2022, Melissa Klug sorprendió a propios y extraños al desmentir públicamente una declaración que Jefferson Farfán dio en el año 2015, cuando se encontraban en juicio. Sin embargo, la ‘chalada’ aclaró que la ‘foquita’ siempre está presente en los cumpleaños de sus hijos.

“La gente piensa que la ‘chama’ es la nana de tus hijos porque JF (Jefferson Farfán) dijo a Peluchín que le pagaban un sueldo”, señaló un usuario en Instagram Stories.

“Todo lo que dijo en ese programa ese año, si no me equivoco (del año) 2015, todo fueron FALACIAS ya que nos encontrábamos en juicio y obviamente tiene un “abogado” que lo asesora para sus estrategias judiciales”, fue la contundente respuesta de Melissa Klug.

En ese sentido, Melissa Klug aclaró que la supuesta “nana” es su mejor amiga: “@chamadelosrios es mi mejor amiga, la cual comparte mi vida amando como suyos a mis hijos! Señores, hay que ser agradecidos”.

Pese a ello, Melissa Klug aclaró algunos titulares de la prensa ante la supuesta ausencia de Jefferson Farfán en la fiesta de cumpleaños de su hijo menor.

“Desde que su papá (de mis hijos) vive en Lima, pasa cada cumpleaños con ellos SEÑORES!! El hecho que no subamos fotos no quiere decir que no pasa sus cumpleaños con sus hijos, gracias. El día 04/06 yo le realicé una fiesta temática de fútbol a mi hijo porque él me lo pidió como regalo y yo se lo regalé y eso fue todo”, manifestó.

