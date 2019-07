Melissa Klug y su deseo para Jefferson Farfán: "una mujer que pueda llevar de la mano con orgullo"│VIDEO

Pese a todas las demandas que Jefferson Farfán ha entablado en contra de la madre de sus hijos, Melissa Klug aseguró que tiene los mejores deseos para la 'Foquita'.

En entrevista con 'Mujeres al mando', la empresaria admitió que desea que su expareja se enamore de una mujer que pueda llevar de la mano "con orgullo".

"Yo no sé si ellos están o no (Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán). Jefferson ya es una persona madura y yo siempre le voy a desear lo mejor. A mí me gustaría que él tenga al lado una mujer que pueda lucirla, llevarla de la mano con orgullo", señaló Melissa Klug.

De otro lado, Melissa Klug habló del crecimiento de la carrera de Yahaira Plasencia: "Está evolucionando, está demostrando su carrera, cómo va creciendo con el sudor de su cuerpo, de su frente, del totó".