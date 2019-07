¿Qué hizo Melissa Klug al encontrarse con Valeria Roggero en fiesta de Zambrano?│VIDEO

Melissa Klug admitió que se encontró con Valeria Roggero, sobrina de Jefferson Farfán, en la fiesta de cumpleaños de Carlos Zambrano.

En entrevista con 'Mujeres al mando', la 'Blanca de Chucuito' contó que saludó a Valeria Roggero sin ningún problema.

"Ni siquiera la vi (risas). No, mentira, estaban ahí (Valeria Roggero y Anderson Santamaría). Es el cumpleaños de Carlos, él invita a quien quiera", señaló Melissa Klug.

En ese sentido, la empresaria contó que Valeria Roggero se encontraba con el futbolista Anderson Santamaría, por lo que casi no compartieron: "Yo he estado con mis amigos y ella estaba para el lado donde están todos los jugadores, ella es pareja del chico (Santamaría)".

Melissa Klug también confirmó que los problemas con la sobrina de Jefferson Farfán quedaron en el pasado, pues la joven ingresó a su casa hace pocas semanas.

"Ella ha ido a mi casa con mi primo y la he saludado normal, eso ha sido hace poco. Ya no tengo problemas con nadie. Si ella ha ido a mi casa, ha entrado a mi casa, yo la he saludado y le he abierto las puertas de mi casa", contó Melissa Klug.