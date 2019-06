Melissa Klug envía carta notarial a Jefferson Farfán │ VÍDEO

El programa 'Magaly tv, la firme' y 'Válgame Dios' mostraron 'pruebas' de que Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia podrían estar juntos nuevamente, debido a que la salsera habría alquilado un nuevo departamento en Golf Los Incas y la encargada de las decoración sería la mamá de la 'Foquita', doña Charo.

Ante esto, la madre de los dos últimos hijos del futbolista, Melissa Klug arremetió contra la madre de la 'Foquita', pero no solo eso sino también decidió enviarle una carta notarial a Jefferson Farfán por descuido de su hogar.

"Ojalá así fuera y tuviera la consideración también con sus nietos ¿no? La verdad, o sea no estoy mintiendo, es algo que nadie me puede callar, no los ven y si los ven lo verán una vez al año (...) Tú puede obligar al padre que cumpla una manutención. Lo que sí no puedes obligar es que le dedique tiempo. Que esté pendiente de ellos", dijo.

"Si la señorita quiere hacer mudanza, que utilice sus propios medios... y que respete la seguridad de mis hijos", se escucha decir a Melissa Klug durante el adelanto que presentará 'Válgame Dios'.