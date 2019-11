Melissa Klug vio un adelanto de la reciente película biográfica de su expareja y padre de sus dos hijos Jefferson Farfán. ¿Cómo reaccionó? Pues nada bien.

La ‘Blanca de Chucuito’ tomó con sorpresa que en una de las escenas de ‘La Foquita: el 10 de la calle’ se hace referencia a los menores hijos que tiene con el futbolista. Al ver las imágenes, Klug dejó notar su molestia.

“Veo que salen episodios donde salen mis hijos. Nosotros tenemos un acuerdo donde no pueden figurar, entonces a mi nadie me ha pedido permiso. No he recibido ninguna carta ni nada”; dijo evidentemente mortificada.

La Foquita: El 10 de la calle

Comentó que en el trailer se recuerda la vez que Farfán viaja a Holanda para continuar con su carrera. Klug mencionó que hay una escena donde se ve un bebé y anotó que uno de sus hijos nació en dicho país.

“Cuando se fue a Holanda, ni hijo nació en Holanda, pero veo que (el bebé) tiene un a manta rosada, de repente puede ser su hija (...) Si me hubiera pedido permiso, si alguien me hubiera preguntando lo de los episodios, porque cuando se fue a Holanda yo siempre la acompañé. Se trata de dos menores de edad, al menos él tendría que pedirme permiso y yo autorizar. Así sea ficción”, sostuvo.

Finalmente acotó que 'gracias a Dios" su abogado está viendo este tema.

