Melissa Klug 'grita' su amor por Ítalo Valcárcel con tierna publicación por su cumpleaños

Melissa Klug celebró el cumpleaños de su pareja, Ítalo Valcárcel, y le dedicó un romántico mensaje en las redes sociales.

A través de Instagram, Melissa Klug reveló todas las razones por las que se enamoró de Ítalo Valcárcel: "Me enamoré de ti y en la forma que me hiciste volver a vivir, volver a soñar y volver amar. Me atrapaste por como eres, porque me gustas así, porque siempre estás ahí, porque todavía me muero por verte como la primera vez, porque todavía espero que me hagas reír, porque tus abrazos me llenan de paz, por estar siempre en mis mejores momentos y en los peores no soltarme ni un momento! Por dejarme ser como quiero ser y no dejar que pierda nada, por devolverme la alegría, por hacerme entender que todo no es como todos los ven", escribió la 'Blanca de Chucuito'.

Asimismo, Melissa Klug agradeció a Ítalo Valcárcel por estar junto a ella: "[...] Por hacer que esto siga valiendo la pena, por todo lo que eres y haces: GRACIAS por haberte cruzado en mi camino, mi amor! Te amo", acotó.

Celebración

La empresaria también publicó varios videos de lo que fue la fiesta de cumpleaños de Ítalo Valcárcel. En esta, Melissa Klug compartió con la familia y amigos del bailarín.

