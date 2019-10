El viaje a Cuba con Yahaira Plasencia le habría traído problemas. Jefferson Farfán no la estaría pasando nada bien en el plano familiar luego que Melissa Klug revelara que su hijo mayor no quiere ni hablar con el futbolista, debido a que no comparte tiempo con ellos, a pesar que se encuentra viviendo en Lima.

“Si puede salir, viajar y tener prioridades, también que viaje con ellos, pues tenemos un acuerdo en el que pueden pasar dos viajes al año, ya que el papá no vive en Lima. Tengo cero contacto con él y su familia, entonces que medite y piense en los chicos. Adriano (su hijo mayor) no quiere ni hablar con él”, contó para diario Trome.

La ‘chalaca’ aseguró, además, que seguirá refiriéndose a la ‘Foquita’ para que este cumpla con su rol de padre, ya que la vida sentimental del seleccionado poco o nada le interesa.

“Que viva su vida, romance, todas las personas tenemos derecho de rehacer nuestras vidas. Si él eligió estar con ella (Yahaira), pues que sean muy felices, pero que no descuide el lado paternal. Seguiré hablando porque soy la voz de mis hijos. Ellos no pueden salir a defenderse, son pequeños. Acá se trata del estado emocional de mis hijos, eso les está afectando y ellos están (tratándose) con especialistas que los están ayudando”, sentenció.