Los problemas legales entre Melissa Klug y Jefferson Farfán son cada vez más fuertes, al punto que la chalaca le habría pedido recientemente 200 mil dólares al futbolista por haber incumplido en dos ocasiones el acuerdo de confidencialidad.

La última vez fue el último domingo 9 de febrero con la emisión de la entrevista al abogado de la ‘Foquita’ en el programa “Domingo al Día” de América, donde el letrado reveló el monto que recibe mensualmente Melissa Klug para sus hijos, el cual es la suma de 43 mil soles.

En medio de todo este dilema, Melissa Klug se encontraría mal y con los nervios de punta, pues temería que su familia y ella sea víctima de la delincuencia al haberse revelado el fuerte monto.

Por ello, la reportera de “Válgame” le preguntó a Evelyn Vela si le habría aconsejado a Melissa Klug acudir a un psicólogo. La “reina del sur” reveló que su amiga no se habría negado.

“Hemos conversado. No me ha dicho que no, pero ella quiere la bienestar de sus hijos (...) Ella está enfocada primero en sus hijos y luego se enfocará a ella”, contestó Evelyn Vela.

Recientemente, Melissa Klug habría sufrido un susto cuando un carro le cerró mientras ella manejaba. Esto ocurrió tras la revelación de los 43 mil soles mensuales.

VIDEOS RECOMENDADOS

Janet Barboza sobre supuesto ‘ampay’ de Magaly: “Cuando la pauta esté ‘flojita’ soltamos todo lo que

TE PUEDE INTERESAR