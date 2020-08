La expareja de Melissa Klug, Ítalo Valcárcel, por fin fue consultado sobre el ampay de “Magaly TV La Firme” en donde aparecer la “blanca de Chucuito” junto a Jesús Barco, joven futbolista de 23 años de Universitario de Derportes.

Ítalo Valcárcel fue respetuoso con Melissa Klug y prefirió no opinar cuando fue consultado por el programa “En Exclusiva” de Laura Borlini.

“Ehhh, nunca he tocado el tema de mi vida privada y ahora no..y ahora menos pues no. Como te digo, no voy a comentar acerca de eso, ni nada que tenga que ver con mi vida y como ya no estoy en la tele, peor”, respondió la expareja de Melissa Klug.

“SOLO AMIGOS”

La “Reina del Sur”, Evelyn Vela desmintió que exista un amorío entre Melissa Klug y el futbolista de 23 años de edad, pues solo son amigos y hasta forma parte de su grupo. “Ellos son amigos desde hace mucho tiempo, son amigos desde Chucuito, él ha sido parte del grupo siempre”.

Además, dijo por qué Melissa Klug siempre se paltea cuando la vinculan al futbolista. “Ella se paltea porque Melissa es una persona grande y soltera y no le cierra las puertas al amor. ¿Qué pasará? No se sabe, nadie sabe qué persona llegará a su vida”.

Evelyn Vela revela lo que hay realmente entre su amiga Melissa Klug y joven futbolista -OJO

