¿Por qué Melissa Klug e Italo Valcárcel terminaron? La "Chalaca" rompió su silencio

Hace algunos días, Melissa Klug publicó un comunicado sobre el término de su relación con Italo Valcárcel. Sin embargo, la 'Chalaca' no quiso contar por qué su amorío con el bailarín finalizó.

Pese a que indicó que no hablará del tema, Melissa Klug se presentó en el programa 'Magaly tv, la firme' y contó el motivo verdadero del fin de su relación, asegurando que no fue por una infidelidad.

"Bueno yo he estado en China como un mes, y él está estudiando para ser piloto, está con horas de vuelo y creo que la distancia y los proyectos que tenemos no estamos yendo en el mismo camino. Yo voy a viajar mucho y él está haciendo horas de vuelo, y no sé si lo hará en Lima", dijo para el programa.

Con esto, Melissa Klug acaba con los rumores de una supuesta infidelidad por parte de su ahora expareja Italo Valcárcel.

