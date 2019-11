Un terremoto se ha vivido dentro de la familia de Melissa Klug, luego de que su hija Samahara Lobatón escribiera un extenso mensaje en donde reprochaba los constantes ataques de su madre contra Jefferson Farfán.

“Si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque yo no comparto lo que ella está haciendo, creo que todo tiene un límite. Ya han pasado 4 años de estas cosas y ya es demasiado para nosotros! (...) doy mi opinión porque son demasiados ataques y las peleas se resuelven en 4 paredes y creo que ya está de más seguir ventilando toda su vida privada”, fue lo que escribió Samahara Lobatón.

Ante la publicación de Samahara Lobatón, su hermana Melissa Lobatón, compartió la publicación de un mensaje donde hacía referencia a la palabra “alejate”. Este dice: “Aléjate de lugares que no te ayudan a creer. Aléjate de personas que te generan malestar. Aléjate de pensamientos que te inmovilizan. Aléjate de situaciones que te inquietan. A veces la mejor solución es simplemente es: ALEJARSE”.

Por su parte, su madre, Melissa Klug ha preferido enviar un comunicado y no tocar más el tema. “Las razones que la motivan (a Samahara) las desconozco, entiendo que por su edad haga y diga cosas de manera impulsiva sin pensar en como esto puede afectar a sus hermanos y hermanas. Yo no voy a hablar mal de ninguno de mis hijos porque para una madre no hay hijo malo. Siempre estuve ahí para ella cuando me necesitó y eso nunca va a cambiar”, señaló.