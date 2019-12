Melissa Klug dio una entrevista a “Magaly TV La firme” y tras llorar por todas las demandas que Jefferson Farfán ha realizado en su contra, expresó que está cansada del enfrentamiento y pidió a la ‘foquita’ tener una conversación.

“Yo por mi bienestar de salud, he renunciado a muchas cosas y eso lo sabe él, su abogado y todo su entorno. Yo he renunciado a muchas cosas por el bienestar de mi salud y de mis hijos. Tuve una vida de 11 años a su lado, es obvio que la prensa me pregunte cada detalle que él se mete, porque lamentablemente él ha estado más en farándula que en temas deportivos. ¿Es mi culpa, yo soy la culpable de eso?”, preguntó Melissa Klug.

En ese sentido, Melissa Klug pidió a Jefferson Farfán que puedan conversar por el bien de sus hijos: “Lo invitaría a Jefferson a tener una conversación conmigo, a parar con todo esto porque los perjudicados son nuestros hijos, ya no va a ser él, no soy yo”.

“Estoy cansada de todo esto, a mí si me encantaría decirle a Jefferson de que paremos con todo esto", dijo Melissa.

Magaly la aconseja

Tras sus declaraciones, Magaly Medina expresó su deseo de que Jefferson Farfán y Melissa Klug puedan conversar, pero pidió a la chalaca que deje de hablar de “cada Ivana o Yahaira” que aparezca en la vida de su expareja.

“Yo le invocaría a Melissa que no tiene que estar declarando sobre cada chica con quien Jefferson sale. Ella tendría que hacer un esfuerzo, un pacto de personas civilizadas (...) Abstente, cállate la boca, no digas nada sobre las cosas que están pasando”, expresó la ‘urraca’.