Melissa Klug no deja de hacer noticia y continúa sorprendiendo a sus fans de las redes sociales tras compartir un contundente mensaje. A través de Instagram la chalaca dejó en claro que ya no acepta disculpas de nadie y aunque ella no menciona a nadie en especial algunos sostienen que estaría dirigido a Ítalo Valcárcel.

Cabe mencionar, que la ’chalaca’ ha estado en boca de todos luego de protagonizar diversas situaciones que han marcado su vida familiar, social y personal. Primero porque se convertirá en la abuela más joven de la farándula después de confirmarse el embarazo de su hija Samahara Lobatón.

Después, la expareja de Jefferson Farfán fue vinculada nuevamente con su última pareja, Ítalo Valcárcel. Sin embargo, Klug desmintió los rumores de una reconciliación. Pero según amistades de la “Blanca de Chucuito” estaría dirigido hacia el bailarín quienahora le da like y está pendiente de la cuenta de la expareja de Paolo Guerrero, Thaisa Leal, hecho que no le habría gustado a la exconductora de TV.