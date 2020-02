Un giro de 180 grados ha dado el caso de Jefferson Farfán y Melissa Klug. Magaly Medina mostró en su programa de espectáculos una carta que mandó la chalaca al abogado de Farfán, Luis Pardo Figueroa.

“Dice ella que él ha faltado a una cláusula del convenio que ellos tenían. Ella está exigiendo que se le deposite 200 mil dólares porque ha sido lo establece las cláusulas de confidencialidad que ellos firmaron en el 2016”, comentó la ‘urraca’ en vivo.

Recordemos que el abogado del futbolista de la Selección Peruana señaló que él “invierte 43 mil soles mensuales” en la educación, alimentación y salud para sus hijos: Jeremy y Adriano.

“Hay una parte que le toca pagar a Melissa Klug, que ella diga que no tiene no es cierto. El hecho de que (Farfán) tenga dinero, no significa que él deba correr solo con los gastos”, sostuvo el abogado Pardo.

