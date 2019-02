​Melissa Klug se manda con dedicatoria a Jefferson Farfán: “gracias por darme dos hijos maravillosos” (VIDEO)

La empresaria Melissa Klug se encuentra emocionada pues hoy celebra un año más de vida de su hijo mayor Adriano, fruto del romance que tuvo con el futbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán.

(FOTO) Melissa Klug junto a sus dos hijos con Jefferson Farfán

Melissa Klug fue consultada por Diario Ojo sobre los detractores que siempre la critican de haberse hecho conocida por su romance con Jefferson Farfán.

“Es verdad (que me hice conocida por Jefferson Farfán), no lo tengo que negar, fui 11 años la mujer de Jefferson, la madre de los hijos, soy la ex pareja de Jefferson Farfán, pero sigo siendo la madre de los dos hijos de él”, aclaró.

(FOTO) Pese a no tener una relación, Jefferson y Melissa se llevan bien por sus dos hijos

Sin embargo, Melissa Klug se mandó con un mensaje hacia el futbolista: “Y pues sí, si el me abrió las puertas y con eso trabajé y tengo lo que tengo gracias a eso, pues agradecida estoy. Muchas gracias Jefferson Farfán, pero muchas gracias, sobre todo, por darme dos hijos maravillosos”.

Sobre las críticas, Melissa Klug respondió así: “hay de todo, yo creo que no te conocen, no se ponen en tus zapatos, no saben lo que has vivido, no vas a ser pepita de oro para encantarle a todas las personas, pero yo las invitaría a conocerme”.

