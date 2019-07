Melissa Klug: "me extrañaría saber que Yahaira está con Jefferson y que a sus hijos no los haya llevado"│VIDEO

Melissa Klug se mostró sorprendida por el supuesto viaje que Yahaira Plasencia habría realizado a Europa para ver a Jefferson Farfán pese a que el viaje de sus hijos se habría cancelado por la lesión del futbolista de la selección peruana.

"Me extrañaría saber que está con la señorita y que invierte en pasajes y en viajes con la señorita y no con sus hijos", fue la contundente declaración de Melissa Klug al programa 'Mujeres al mando'.

Según explicó la empresaria, sus hijos ya están de vacaciones y no viajarán porque Jefferson Farfán está lesionado, por lo que un posible viaje de Yahaira Plasencia le "molestaría".

"Me extrañaría saber que la señorita Yahaira esté allá y que sus hijos, que ya están de vacaciones, no se los haya llevado, que no los lleve de vacaciones. Me sorprendería muchísimo", explicó Melissa Klug.