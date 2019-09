La empresaria Melissa Klug negó haber perdido a su “gallina de oro” tras separarse hace cuatro años con el padre de sus hijos, el futbolista Jefferson Farfán.

Al ser consultada, ella se cuestionó y dijo quién es el verdadero perdedor de toda esta situación. “¿Yo perdí? Al contrario, perdí un hombre que no me supo respetar ni valorar, él perdió una familia”, dijo para una entrevista exclusiva a Trome.

Melissa Klug negó haber sido interesada y no desaprovechó para mencionar a la “Patrona” de la salsa. “Si fuera interesada tendría la suerte de Yahaira, pero estuve con él desde que jugaba en Alianza Lima y lo acompañé en sus inicios, creció futbolísticamente a mi lado y yo con él”.

Hoy Melissa Klug asegura que no le tiene enviadia a Yahaira Plasencia o este ardida. Señaló que lo que le da rabia y cólera es que Jefferson Farfán no comparta con sus hijos.

“Tenemos cuatro años separados y lo que pasó y cómo pasaron las cosas, ya lo olvidé. Mi rabia y mi cólera no es contra ella (...) si él se está portando bien o mal como padre, no creo que sea su culpa (de ella). No la envidio, no le tengo cólera, ella para mí no existe”.