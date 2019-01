¿Por qué Melissa Klug no aprobaba amistad de Ivana Yturbe y Samahara Lobatón? Ella responde

Ivana Yturbe y Samahara Lobatón se conocieron en Combate tras participar juntas en dicho reality, desde ese momento y hasta hace algunas semanas atrás eran inseparables. Sin embargo, la modelo y la hija de Melissa Klug ya no son amigas, ¿el motivo? solo ellas dos lo saben. Ante esto, la popular 'Blanca de Chucuito' volvió a declarar para diario Ojo, donde aseguró que nunca aprobó la amistad de su hija con la 'Princesita Inca'.

"Me preguntaron sobre la relación que tenía Ivana y Samahara, a mi no me gustaba y no es de ahora, me preguntaron ahora, pero yo lo vengo diciendo hace un año. Yo siempre debatí con eso y están presentes todos mis hijos", fue lo primero que manifestó la 'chalaca'.

Melissa Klug también comentó cuál fue el motivo por el cual no le gustaba la amistad que entabló Samahara con Ivana Yturbe. "Lo que pasa es que Ivana, como todos sabes o es de vozpópuli, es una chica que tiene muchos temperamentos emocionales, anda a veces muy depresiva, vive sola, ya tiene un poco más de experiencia en los chicos realities y hay cosas que como mamá no me gustan", puntualizó.

Además, la 'chalaca' agregó que la excombatiente vive sola desde hace varios años, y definitivamente es otro estilo de vida. "Cuando uno es independiente, y a una corta edad, ya no está la mamá o el papá para que te diga qué es lo que tienes que hacer, vives sola, dependes de ti y comes con tu propia mano y haces literalmente lo que se te da la gana", sentenció.

