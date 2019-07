Melissa Klug no permitirá que sus hijos conozcan a Yahaira Plasencia│VIDEO

Melissa Klug confirmó que no permitirá que sus hijos conozcan a Yahaira Plasencia porque Jefferson Farfán ni siquiera la ha "legalizado".

"Si el papá de mis hijos no la legaliza, no la muestra, la tiene escondida, ¿cómo yo voy a permitir que mis hijos la puedan ver a ella? No lo permitiría", respondió Melissa Klug cuando le preguntaron si dejaría que sus hijos frecuenten a Yahaira Plasencia ante su posible reconciliación con Jefferson Farfán.

No teme demandas

De otro lado, Melissa Klug lamentó actual relación que tiene con Jefferson Farfán por las demandas que le entabló por hablar de él.

"Es una pena porque soy la madre de sus hijos, a mí siempre me van a preguntar y yo siempre voy a responder. Yo no creo que lo haya ofendido, no lo he difamado, no he hablado mal del padre de mis hijos, es más, nunca lo haría", aseguró al programa 'Mujeres al mando'.

En ese sentido, la empresaria recordó que el Poder Judicial le ha dado la razón ante la demanda que Jefferson Farfán le interpuso pidiéndole 340 mil dólares.

"Yo no he faltado, por eso la resolución a mi favor. La jueza ya dio la resolución y dijo que yo no he faltado a ningún acuerdo", dijo Melissa Klug.