Melissa Klug se mostró en contra el calificativo “chibolera” por su supuesto romance con el futbolista de Universitario de Deportes, Jesús Barco.

En una entrevista con “Magaly TV La firme”, Melissa Klug restó importancia a las críticas que algunos usuarios le hicieron en las redes sociales por la edad de Jesús Barco.

“Yo creo que a estas alturas, en estos tiempos, eso es ya un tabú pasado”, comentó la chalaca.

“Una mujer puede enamorarse de un hombre mayor como de un hombre menor. Eso de las edades, yo creo que ese pensamiento de machismo, es un poco a la antigua”, agregó.

Según Melissa, no tiene nada que esconder: ”No se ve nada, hay una simple amistad (...) No estoy escondiéndome de nada, no estoy haciendo nada malo”.

