Melissa Klug no se inmuta ante Jefferson Farfán: "un año he cubierto las fallas de la casa"

Melissa Klug reveló a OJO que no cesará en la demanda que le interpuso a Jefferson Farfán para que le arregle su inmueble de Surco, donde vive con sus dos menores hijos, ya que este presenta una serie de desperfectos. La chalaca señaló que cuenta con pruebas suficientes para que la justicia le dé la razón, ya que ella solo está exigiendo por el bienestar de sus pequeños.

“Imagínate, tener que apelar por algo que me parece debería ser prioridad para todo padre: darle a sus hijos una casa digna de ellos. Sobre todo si los desperfectos son consecuencia de una baja calidad en la estructura. Un año he tenido que cubrir esas fallas, pero cuando arreglas algo que está mal de fábrica, es como tirar la plata a la basura”, manifestó.

Según la “Blanca de Chucuito”, ella prefirió callar en su momento; pero ante estas circunstancias no se puede quedar callada. “Si antes no he hablado, era porque confiaba en la justicia peruana, porque considero que estoy luchando por una causa justa. Ello también es parte de la conciliación que se firmó para la paz y bienestar de nuestros hijos, para asegurarles una casa digna y segura”, indicó.

“Es extraño que este tipo de causas no sean aceptadas, para favorecer al crack del fútbol peruano y no al bien de los menores de edad. Repito que me parece el colmo que tenga que apelar y batallar una vez más para que el padre de mis hijos cumpla con sus responsabilidades. No estoy en su cabeza para saber cuáles son sus prioridades, pero en la mía siempre será ver a mis hijos crecer bien y felices”, añadió.

Seguirá adelante

La también empresaria reveló que este caso dará un giro. “Estoy esperando que mi abogado me dé la autorización y pueda mostrar con pruebas lo que realmente hace más de un año por acuerdo estoy reclamando para mis hijos”, indicó.

(FOTO) Jefferson Farfán y Melissa Klug cuando todo era felicidad