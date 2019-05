Melissa Klug es operada de emergencia por fuerte dolor

La "Blanca de Chucuito", Melissa Klug, fue operada de emergencia el pasado lunes tras ingresar a una clínica producto de un fuerte dolor.

La operación resultó bien y tras recuperarse, Melissa Klug contó detalles. Indicó que la operación se produjo luego de sentir un fuerte dolor.

“El lunes me operaron de emergencia, no sabía que tenía cálculos hasta que me dio un dolor terrible, pero ya me encuentro mejor”, contó para Trome.

Aunque aún está en reposo, Melissa Klug viene siendo engreída. Un arreglo floral recibió de Ítalo Valcárcel, con quien terminó su relación hace poco.