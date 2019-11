Melissa Klug se pronunció luego que su propia hija Samahara Lobatón arremetió su contra y criticó la forma en que ha llevado sus problemas con el padre de sus hermanos, Jefferson Farfán.

A través de un comunicado, la ‘blanca de Chucuito’ aseguró que no iba a hablar mal de su hija: “Las razones que la motivan (a Samahara) las desconozco, entiendo que por su edad haga y diga cosas de manera impulsiva sin pensar en como esto puede afectar a sus hermanos y hermanas. Yo no voy a hablar mal de ninguno de mis hijos porque para una madre no hay hijo malo. Siempre estuve ahí para ella cuando me necesitó y eso nunca va a cambiar”.

Respecto a su problema legal con Jefferson Farfán, Melissa Klug reveló que siempre intentó manejarlo entre adultos y no involucrando a ninguno de sus hijos: “Nunca las quise involucrar porque siempre velé por su tranquilidad”.

Según Melissa Klug, no puede "evitar que tomen sus propias decisiones, sean buenas o malas ahí estaré yo siempre para ellos”.

Más adelante, Melissa Klug reveló que ha intentado ser una buena madre, pero también ha puesto “mano dura” a sus hijos: “Mi hija recién acaba de cumplir la mayoría de edad y mientras era menor como cualquier madre no aprobé algunas conductas, amistades y salidas precisamente por ser menor de edad y estar bajo mi responsabilidad”.

“Lamento que se expongan detalles de nuestra vida privada familiar sin precisión y faltando a la verdad”, sentenció.

El comunicado completo