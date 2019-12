A pocos días de la polémica desataca con su hija Samahara Lobatón, Melissa Klug ha preferido guardar silencio. Solo publicó un comunicado una vez que estalló el escándalo, donde aseguró que no iba a hablar mal de su hija.

“Las razones que la motivan (a Samahara) las desconozco, entiendo que por su edad haga y diga cosas de manera impulsiva sin pensar en como esto puede afectar a sus hermanos y hermanas. Yo no voy a hablar mal de ninguno de mis hijos porque para una madre no hay hijo malo. Siempre estuve ahí para ella cuando me necesitó y eso nunca va a cambiar”, escribió en Instagram.

Pese al mal momento familiar que atraviesa su familia, Klug ha preferido pasar estos duros momentos con su novio, el bailarín Ítalo Valcárcel, con quien tiene una relación de varios años.

Cabe mencionar que desde hace bastante tiempo cesaron las publicaciones de la pareja en las redes sociales, por lo que se especuló que habían terminado su relación. Sin embargo, una reciente fotografía publicada por el joven confirma que el romance está más vivo que nunca y que acompaña a su pareja en estos momentos dolorosos.

Instagram Melissa KLug