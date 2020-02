La chalaca Melissa Klug reapareció hoy en redes sociales luego del escándalo mediático en el que se ha visto envuelta luego de que su exsuegra, doña Charo Guadalupe, mostrara unos audios en el programa Día D.

Melissa Klug se mostró junto al menor de sus hijos, frutos de su largo romance con Jefferson Farfán y en este, el pequeño la besa y abraza.

La ex de Jefferson Farfán compartió el video con la canción "Mi bendición" de la cantante Katie Angel.

“Si, tú me diste fuerzas, si, tu me diste paz, y cuando no veía más allá, me mostraste más...”, dice parte de la letra.

Sin duda, Melissa Klug se refugia en sus hijos para afrontar este duro momento donde la guerra entre su ex Jefferson Farfán y ella no tiene cuando acabar.

melissa klug- Diario Ojo

