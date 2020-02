Melissa Klug aclaró que no tiene intención de demandar a la mamá de Jefferson Farfán, Doña Charo, luego de que interpusiera acciones legales contra la ‘Blanca de Chucuito’.

Recordemos que la madre del futbolista aseguró que ella no puede ver a sus nietos como quisiera, debido a que no los frecuenta desde el pasado 15 de mayo de 2019.

“Yo no tengo la plata que tiene la señora, he llamado a la paz, pero no tengo respuesta. Yo seguiré con todo lo que me quieran demandar”, dijo al programa “Magaly TV La Firme”.

Además, negó que no le deje ver a Doña Charo a sus dos nietos.

Asegura que sí le deja ver a sus nietos

“Si yo no le permitiera ver a sus nietos, no le hubiera dado permiso para que viaje a Rusia cuando se llevó a uno de mis hijos. Por suerte tengo cámaras en la puerta de mi casa, lo que diga la señora yo tengo cómo probarlo”

“Seguramente los días que ella quiere (ver a mis hijos), sabría los horarios y actividades de mis hijos”

Indicó que un juez ha determinado que sus dos hijos estén presentes en la audiencia sobre el régimen de visitas.

“Las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para toda la familia. El padre tiene un régimen de visita sin restricción, para que él pueda llevarse a sus hijos donde él desee llevárselos. El juez ha determinado que mis hijos estén presenten el día de la audiencia y ellos conversen con el juez y decidan qué va a pasar. Mis hijos demostrarán con sus sentimientos qué tanta afinidad y qué tanto amor sienten hacia ella”, puntualizó.