Melissa Klug revela el acuerdo firmado con Jefferson Farfán que no ha cumplido │ VÍDEO

Tras la supuesta compra o alquiler de un departamento para Yahaira Plasencia por parte de Jefferson Farfán, Melissa Klug decidió aclarar cuál fue el acuerdo firmado por ella y por el futbolista que no está siendo cumplido por el padre de sus hijos.

La popular 'Blanca de chucuito' sostuvo que tiene un juicio con la 'Foquita', primero porque hasta el momento no le entrega la casa, que acordaron, en buenas condiciones. Y, lo otro, no menos importante, es la camioneta y la seguridad de sus hijos, que fueron puestos a disposición para la supuesta mudanza de los muebles y demás cosas de la salsera, dejando de lado a sus pequeños.

"La casa está en el acuerdo firmado por ambos. Él me tenía que entregar la casa en buenas condiciones y no ha cumplido lo que estoy haciendo (un juicio) hace más de un año, para que cumpla con el acuerdo que hemos firmado. Y, ahora, la seguridad y la movilidad están también en el acuerdo que hemos firmado que son únicos y exclusivos para mis hijos, pero no ha sido cumplido", comentó Rodrigo González en vivo tras leer el mensaje de Melissa Klug que envió a la producción del programa.

Como se sabe, la 'Chalaca' está molesta porque vio en las distintas notas de los medios televisivos la camioneta y el chofer de sus hijos ayudando en la mudanza a la madre de Jefferson Farfán, pero que sería para el nuevo nido de amor del futbolista con la cantante Yahaira Plasencia.