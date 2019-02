Hija de Melissa Klug es criticada por no usar 'bra' y ella se defiende (FOTOS)

La hija de Melissa Klug ha compartido distintos mensajes de sus 'haters', en el cual le colocan que debería de usar brasier. Samahara Lobatón no dudó en responder indicando que no lo hace y no lo hará. "No, no uso. Para mí el brasier es una prenda innecesaria para las mujeres. Acaso lo hombres se tapan las tetillas? No, ¿verdad?. ¿Por qué no puede ser suficiente con la ropa?, ¿por la sociedad?", respondió la excombatiente en su cuenta de Instagram.

Eso no es todo

La exchica reality volvió a contestar otro mensaje en el que le decían: "Ya pues, entonces tampoco te pongas brasier en ropa de baño". Ante esto, Samahara sostuvo que lo hace porque esta sociedad es machista y cerrada, y para que no se muestren furiosos o malcriados les sigue la corriente.

Esta sería la polémica imagen que fue duramente criticada, sin embargo, Samahara Lobatón no se intimidó y decidió contestar a sus haters.

HAY MÁS...