Hija de Melissa Klug presume su gran parecido a su papá Abel Lobatón

Samahara Lobatón, una de las hijas de Melissa Klug, que tiene casi 600 mil seguidores en Instagram, no duda en compartir su día a día a través de sus historias en redes sociales.

La hija de Melissa Klug es una de las jóvenes influencers más populares en el ciberespacio. Incluso, pudo participar en 'Combate', el recordado reality de 'ATV', donde pudo acercarse más a su público con quien tiene una buena relación vía Instagram.

Por ese motivo, la joven decidió postear una fotografía junto a su padre, Abel Lobatón, donde muestra que están más unidos que nunca.

"Lo amo. Esta foto salió porque mi pa' siempre me toma fotos y nunca me dice que pose con gusto a las fotos que mi papá me toma”, escribió.