Melissa Klug se borra tatuaje que se hizo con el nombre de Diego Chávarri [VIDEO]

Melissa Klug está dispuesta a olvidarse por completo de Diego Chávarri, por ello se borró el tatuaje que se hizo en el dedo con el nombre del ex integrante de Esto Es Guerra.

A través de su cuenta de Instagram, Melissa Klug publicó un video donde aparece borrándose el nombre del pelotero y en su lugar colocó el dibujo de una cruz. "Adiós tatoo", se le escucha decir a la ex pareja de Jefferson Farfán.

Como se recuerda, Melissa Klug contó en El Valor de la Verdad que el ex futbolista la maltrató física y psicológicamente. También dijo que tiene videos íntimos con su ex pareja.

“Me presté para hacerle una broma, para decirle “pisado” en un programa. (…) Golpeé su orgullo y luego me dijo 'quién chucha te crees tú'. Le dije que no se exaltase, que era una broma. Llego a su casa, me dice 'baja del carro', me arranca el celular. Era tarde, como las 9 de la noche. Me pregunta 'con quién estoy hablando', toco el timbre, como iba a salir alguien, Diego me agarra del cuello, me sube al carro y me lleva a la esquina”, contó Melissa Klug.





