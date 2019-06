Melissa Klug se burla de Yahaira Plasencia: "Gallina que come huevos aunque le quemen el pico"│VIDEO

Melissa Klug le mandó un fuerte mensaje a la canta Yahaira Plasencia tras conocerse que - aparentemente - se mudó a exclusiva zona de Lima y habría recibido la visita de la mamá de Jefferson Farfán, Doña Charo.

Klug puso en duda que la salsera tenga el dinero para comprarse un departamento de tal magnitud y dijo esperar que "tenga pan para mayo" para poder cubrir los gastos de su nueva propiedad. También dijo que si "ella trabaja duro y parejo con el sudor de su frente seguramente lo logrará".

"Ella sabe dónde se ha metido ¿no?, me imagino que tiene pan para mayo para poder pagar todas las cosas y vivir como una persona de allí que vive cómoda, en un sector diferente al que ella está acostumbrada a vivir"; dijo a Magaly TV.

''Gallina que come huevo aunque le quemen el pico'', añadió la popular 'Blanca de Chucuito'

"NADA DE ELLA ME SORPRENDE"

De otro lado, ironizó sobre la vida sentimental de la cantante, de quien hay rumores sobre una supuesta reconciliación con el futbolista peruano.

"Nada me sorprende de esa chica, qué rápido olvidó al pobre Coto (risas) Bueno, de verdad que para mi Yahaira no existe, no me interesa y te voy a ser sincera, nada de ella me sorprende", sentenció.