Melissa Klug reapareció e incendió la pradera con sus declaraciones. Ahora que se viene el estreno de la película “La Foquita: El 10 de la calle”; que cuenta la vida de Jefferson Farfán, Klug aprovechó para hablar de su expareja y de su romance - no confirmado - con Yahaira Plasencia.

Por ello, opinó sobre la costosa fiesta de la ‘Foquita’ donde se lució junto a la salsera.

¿A pesar de que estuvo Yahaira nunca la presentó como su pareja?

Yo creo que es una persona madura, tiene 35 años, él ya sabe cómo llevar su vida sentimental y por donde llevarlo.

Ahora nos dan la sorpresa y se casan el próximo mes...

Quién sabe, ojalá que allí sí invite a la prensa e invite a sus amigos (risas) Son decisiones de él, si a ti no se te da ganas de invitar a alguien a su fiesta, no puedes darte por ofendido.

Melissa Klug se presentó esta mañana en el set de “El show después de el Show” y también cuestionó al futbolista por mencionar a sus menores hijos en su película biográfica.

[PUEDES VER] Melissa Klug furiosa con Farfán porque mencionan a sus hijos en la película: “No me pidió permiso” | VIDEO

¿Melissa Klug opina sobre las zapatillas ‘bamba’ de Yahaira?

Consultada si ella usa productos originales, Melissa Klug resaltó que lo ‘bamba’ no dura.

“Gracias a dios, yo trabajo, tengo cosas que me han quedado, muchísimas cosas que puedo usar hasta el día de hoy. Lo original dura bastante, cuando es imitación, las copias se rompen, se malogran. Aplica en todo. No puedes comparar una original con una bamba. La bamba no dura”; dijo a la prensa.

Hace unos días, Magaly Medina quedó en “shock” al descubrir que todas las zapatillas y carteras de lujo que Yahaira Plasencia presumía en las redes sociales, son bamba.

"Ayer yo elogiando el buen gusto de la Yahaira Plasencia (...) resulta que son bambas y hasta a mí me engañó. No lo puedo creer, te me volviste a caer”, señaló la ‘urraca’.