La empresaria Melissa Klug visitó la Feria Perú Floral donde se puede ver una diversidad de flores y plantas y no pasó desapercibida para la prensa.

La “Blanca de Chucuito” se divirtió de lo lindo cuando le preguntaron qué planta le regalaría a Yahaira Plasencia y dijo una planta carnívora.

“¿Qué le podríamos regalar? Ah sí, una planta carnívora, esa que come de todo, yo tengo una y come los mosquitos”, dijo Melissa Klug, quien no pudo contener la risa.

No puede mentir

Por otro lado, Melissa Klug habló sobre las declaraciones de Yahaira Plasencia en el extranjero, en donde declaró que en Perú la conocían y le decían “La Patrona”, aunque luego la salsera dijo que así le decían sus músico y que ella no se había autoproclamado.

“Allá puede mentir, pero acá no. Recuerdo que el chico Danny de los Protagonista dijo que le decían la Patrona pero del Mal porque pedía tres pollos, pero para 18 músicos”.

Melissa Klug también señaló que Yahaira Plasencia no se parece a Arecely Arámbula. “Ni la pestaña, las cosas como son”.