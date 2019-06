Melissa Klug sobre sus hijos: "no permitiré que nada ni nadie les quite esa sonrisa"

Melissa Klug compartió una fotografía con sus hijos con Jefferson Farfán y les dedicó unas emotivas palabras.

En el post de Instagram, la 'blanca de Chucuito' contó que sus hijos menores la hicieron una mujer "fuerte" y aseguró que no permitirá que "nadie" les quite la sonrisa de la cara.

"El tiempo ha pasado tan rápido y crecieron en un cerrar de ojos mis bebés, porque para mi siempre lo serán", escribió Melissa Klug.

La empresaria también expresó su amor por los pequeños: "Estos pedacitos de mi ser se convirtieron en la razón por la cual me hice tan fuerte y por ellos no permitiré que nada ni nadie les quite esa sonrisa que me regalan día a día con momentos mágicos e irrepetibles que sólo ellos pueden darme. Son mi fuerza y también mi debilidad... Los amo con cada partícula de mi ser".

Más temprano, Melissa Klug compartió un video de sus hijos jugando con Ítalo Valcárcel, su actual pareja.