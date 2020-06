Melissa Klug descartó por completo que pueda retomar su relación con Ítalo Valcárcel, esto a razón porque el bailarín la ‘piropeó’ al dejar un comentario en una de las fotos que ella subió a su cuenta de Instagram.

Consultada por un diario local si han vuelto,la Klug dijo que “no, seguimos siendo amigos y no tenemos la mínima intención de volver, ya tenemos cuatro meses separados. Estamos súper bien así como amigos”, indicó.

Asimismo, la “Blanca de Chucuito” dijo que hace tiempo no se ven. Por lo pronto, ella no piensa en tener un nuevo amor. “En realidad, mi cabeza está enfocada en volver a abrir mis negocios, aún no puedo porque justo tuve que mudarme de local y se me ha complicado más las cosas”, precisó.