Melissa Klug sobre relación de Yahaira y Jefferson: "fue una etapa bochornosa"│VIDEO

Melissa Klug habló de la película sobre la vida de Jefferson Farfán que se estrenará en las próximas semanas. La empresaria admitió que no sabe cómo ocultarán la relación de 11 años que tuvieron y afirmó no creer que Yahaira Plasencia aparezca, pues esa etapa fue "bochornosa" para la 'Foquita'.

"No sé si eso le convenga, ya que ha sido una etapa bochornosa, ha sido algo mediático, ha sido algo que se ha visto en el Perú y creo internacionalmente salió en todas las publicaciones", dijo Melissa Klug en entrevista con Domingo al Día.

La 'blanca de Chucuito' también descartó haber atacado a Jefferson Farfán, pero aseguró que continuará respondiendo lo que la prensa le pregunte pues no puede evitar el tema por la relación de 11 años que tuvo con la 'Foquita'.

"No lo he difamado, no lo he insultado, no lo he agredido, no he hablado cosas malas. Siempre he opinado del tema del día. Siempre me van a preguntar. Quieran o no, lamentablemente va a ser así, soy la madre de sus dos hijos, él tiene que entender que tuvimos una relación de 11 años, es inevitable que no me pregunten por el tema del día, por lo que sale. Para esto súmale que el papá de mis hijos más ha estado saliendo en temas de espectáculos que en temas deportivos", sostuvo Melissa Klug.

En ese sentido, Melissa Klug lamentó su actual relación con el padre de sus hijos: "Es una guerra de años, lo de las demandas, las cartas notariales, es complicado. Desde la separación nos vemos en conciliaciones, en cartas notariales y en demandas".