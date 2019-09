Melissa Klug habló nuevamente de la película de Jefferson Farfán, en el que aseguró que no estará incluida en la ficción. Sin embargo, resaltó que ella sí pondría a todas las personas que pasaron por su vida en su posible miniserie.

La ‘chalaca’ indicó que todo depende de la película del padre de sus hijos, que se estrenará en enero del 2020.

¿Cómo va el proyecto de la miniserie de tu vida, ¿ya se concretó?

Todavía no se ha concretado nada, pero les adelanto que allí yo sí incluiría a todas las personas y todo lo que me ha pasado en la vida. Aún estoy a la espera de ver una película que se estrenará en enero, y según eso, mi serie podría completar escenas de esa película.

¿Estás incluida en la película de Jefferson Farfán?

Me han contado que no estaría incluida en la película 'La Foquita: El 10 de la calle', entonces no sé cómo nacieron sus hijos. Fui parte de la vida de Jefferson desde sus inicios en Alianza y luego se fue a Europa, ¡no entiendo cómo han podido cortar once años de su vida! Daré mi opinión el día que vea la película, estoy ansiosa.

¿Cómo va la situación con Jefferson?

Estoy dispuesta a conciliar por la tranquilidad de mis hijos, quiero llevar las cosas en paz, somos padres.

Melcochita te criticó por el tema de Jefferson ¿qué le dirías?

No voy a responder a un señor de edad. Él puede tener su manera de pensar, no sabe la realidad, son temas personales, nadie sabe lo de nadie.