En medio de la polémica desatada por Samahara Lobatón, su hermana, Melissa Lobatón, habría decidido mostrarle su apoyo a su madre, Melissa Klug. Por ello, a través de Instagram le dedicó un cariñoso mensaje.

Tras el fuerte mensaje de Samahara Lobatón donde reprochaba a su madre los constantes ataques al padre de sus hermanos menores, Jefferson Farfán, Melissa Lobatón habría decidido poner el “parche”, asegurando que por lo menos entre ellas sí existe una buena relación.

En mensaje que compartió Melissa Lobatón fue dedicado específicamente para Melissa Klug, pues la menor de las hijas mujeres de la empresaria escribió: “Te amo mamá” y la etiquetó.

El mensaje completo dice: “Yo aún necesito a mi madre!! No importa la edad que tengo. Mi madre me ha hecho reir..me ha secado las lágrimas..me ha abrazado confortablemente..me vio triunfar..me vio caer..me animó a mantenerme fuerte...¡Y me llevó un poco a la locura a veces!! Pero MI MADRE es una persona que voy a tener una amiga para siempre”.

La muestra de cariño fue agradecida por la propia Melissa Klug, su madre.