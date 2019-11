La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, utilizó su cuenta de Instagram para salir al frente y confirmar que no está de acuerdo con los ataques que hace su madre contra el padre de sus hermanos menores, Jefferson Farfán.

Samahara Lobatón inició un extenso mensaje confirmando que ya no vive con su madre desde hace más de medio año, por tener diferencias, sin embargo, recalcó que la admira, pese a todo.

Melissa Klug y Samahara Lobatón

“Hace mas de 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto, no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá , mujer a la que admiro y agradezco todo , pero necesito aclarar muchos temas por los cuales estoy sufriendo ataques en las redes sociales”, escribió la joven.

Seguidamente, Samahara Lobatón confesó mantener una buena relación con Jefferson Farfán: “Llevo una buena relación con el papa de mis hermanos al igual que mis hermanas, es una persona con la que vivimos muchos años de nuestra vida, fue una figura paterna cuando lo necesitamos y con la cual voy a estar siempre agradecida porque si mi mama Angela está viva ahora es gracias a él, porque que se la llevo a Alemania cuando ella necesitaba una operación y eso yo se reconocerlo”.

En ese sentido, Samahara Lobatón discrepó con su mamá por seguir atacando a Jefferson Farfán, pues según señala, son temas que se deben ver entre cuatro paredes.

“Si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque yo no comparto lo que ella está haciendo, creo que todo tiene un límite. Ya han pasado 4 años de estas cosas y ya es demasiado para nosotros! Mis hermanos van al colegio y nosotras a la universidad, yo hablo por mi porque estoy cansada de los ataques y sus mentiras, lo reitero no comparto los ataques que ella hace, doy mi opinión porque son demasiados ataques y las peleas se resuelven en 4 paredes y creo que ya está de más seguir ventilando toda su vida privada”, finalizó.