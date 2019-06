Melissa Klug: "Jefferson y Yahaira pueden hacer con su vida sentimental lo que les dé la gana"

Melissa Klug fue consultada sobre la supuesta reconciliación entre su expareja Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia. Al respecto, la "blanca de Chucuito" aseguró que el futbolista y la salsera pueden hacer lo que "les dé la gana" con sus vidas.

"No sé si ellos han vuelto, si viven juntos o si se van del país. Ambos son personas que pueden hacer con su vida sentimental lo que les dé la gana", fue la contundente respuesta de Melissa Klug al programa "Válgame Dios".

(FOTO) Melissa Klug es madre de los hijos menores de Jefferson Farfán

De acuerdo a la empresaria, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán "ya son mayores y sabrán qué es lo mejor para cada uno de ellos".

"Conciencia tranquila"

De otro lado, Melissa Klug aclaró que las personas con la conciencia tranquila no se sentirían aludidas con una hilarante imagen que compartió en su Instagram, la cual muchos vincularon a Jefferson Farfán : "Ya lo he aclarado más de una vez, yo siempre navego por las redes y comparto todo tipo de publicaciones, desde frases hasta memes. En realidad me tiene sin cuidado las personas que se sientan identificados o aludidas. De cada uno depende tener la conciencia tranquila".