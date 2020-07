La empresaria chalaca Melissa Klug fue entrevista por Magaly Medina en el programa “Magaly TV La Firme” y respondió todas las curiosidades de la “urraca”.

Tras captar a Melissa Klug entrando al departamento del joven futbolista de 23 años, Magaly Medina le preguntó si tienen tanta confianza como Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia cuando decían que solo eran “amigos” pero se le veía a la salsera entrando a la casa de la “Foquita” con su propia llave.

Melissa Klug respondió de inmediato y dijo: “No hay punto de comparación ahí”, pero eso sí, dijo que entre ella y Jesús Barco hay una gran amistad, pues se conocen desde hace años.

¿Qué hay entre Melissa Klug y joven futbolista?

Melissa Klug confesó que lo conoce desde hace mucho tiempo y que él es de su mismo barrio: de Chucuito, Callao.

“Tenemos muchos amigos, es de mi barrio, de Chucuito. Él no es una persona ajena en mi vida. Hay mucha confianza, sus imágenes hablan por si sola. Ahí no se ve nada, solo hay una simple amistad y siempre me verán”, dijo Melissa Klug ante las preguntas de Magaly Medina en “Magaly TV La Firma”.

