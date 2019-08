Melissa Klug sobre Yahaira y Jefferson: "Me gustaría que la oficialice y sean felices" │VÍDEO

Les dio su "bendición". Melissa Klug no fue ajena a los titulares de esta mañana luego del 'ampay' de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, en el cual se confirmaría que la pareja habría retomado su relación, a pesar de la negativa de ambos.

Aunque al principio sostuvo que no podía hablar de la salsera ni de la 'Foquita', debido a que no era la protagonista de las imágenes, asegurando, además, que le era indiferente lo que hablen de ellos.

"No puedo hablar porque son personas que no están acá y no puedo hablar. Yo no soy la protagonista de estos titulares, te soy sincera, es indiferente", dijo primero en 'En boca de todos'.

¿Les dio su "bendición"?

Minutos después, 'La Chalaca' le deseó lo mejor al padre de sus hijos, quien le interpuso una demanda por hablar de él frente a cámaras, ya que supuestamente habría incumplido al contrato de confidencialidad.

"Como vengo diciendo es el padre de mis hijos y estaría súper feliz que pueda estar con una mujer del que pueda lucirse de la mano y sentirse muy orgulloso. Yo le deseo toda la felicidad del mundo", comentó.

"Él es una persona adulta, madura y sabe qué mujer llevar del brazo y lucirla ante la sociedad, me gustaría que sí, que la oficialice y que sean felices, de verdad, todos merecemos ser felices", sentenció.