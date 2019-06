Melissa Klug a Yahaira Plasencia: "mi opinión sobre esa mujer va a seguir firme hasta que me muera"

Melissa Klug se pronunció luego que el Poder Judicial rechazara la demanda que Jefferson Farfán puso en su contra. Asimismo, aseguró que su opinión sobre Yahaira Plasencia no cambiará esté o no en una relación con la 'Foquita'.

"Es lamentable llegar a estos extremos (...) hay un derecho constitucional que es la libertad de expresión y opinión; ningún acuerdo puede violar ese derecho", dijo Melissa Klug al programa 'Yo Carlos' tras darse a conocer la resolución del Poder Judicial.

Según la 'blanca de Chucuito', no está interesada en la vida sentimental de Jefferson Farfán, pero tiene derecho a opinar cuando le preguntan: "No me interesa su vida sentimental y lo puedo jurar que no me interesa para nada, justo sale esto de los problemas judiciales. Son cosas que suceden cuando él está en Lima, no es porque yo salga despechada, dolida o que sienta celos".

Destruye a Yahaira

A raíz de los rumores de la presunta reconciliación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, Melissa Klug aseguró que, vuelvan o no, la opinión que tiene sobre la salsera no cambiará.

"Mi opinión sobre esa mujer va a seguir firme hasta el día que yo me muera, no va a cambiar, no va a variar. Si vuelven o no vuelven, es problema de ellos, es cosa de ellos, no me interesa", fue la contundente respuesta de Melissa Klug.

En otro momento, la empresaria lamentó que la madre de Jefferson Farfán, doña Charo, haya salido a descalificarla como madre cuando ella es la persona que está a cargo de sus nietos.

"La señora puede opinar y halagar a las personas que quiera, está en todo su derecho (...) ella sale a defender a su hijo entonces yo también salgo a defender a los míos. Si ella es madre, yo también soy madre. Si ella merece gozar en vida las cosas de su hijo, mis hijos también merecen gozar las cosas del padre en vida", sostuvo Melissa Klug.