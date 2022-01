Melissa Lobatón Klug, hija menor de Melissa Klug, reveló que se contagió de COVID-19 antes del Año Nuevo 2022. A través de Instagram, la influencer contó que el virus la afectó mucho.

“¿Estuviste con COVID?”, preguntó un usuario a Melissa Lobatón. “Sí, pero ya estoy bien, todavía me han quedado como algunas cosas, pero estoy tranqui, en verdad”, respondió la hija de Melissa Klug.

“Sí lo pasé mal, mal, mal, pero todo va a estar bien”, reveló Melissa Lobatón Klug.

La joven explicó que el contagio ocurrió justo antes de Año Nuevo, pero afortunadamente ya se encuentra bien: “No sé si me contagié entre el 28, 29 o 31, pero uno de esos días me había contagiado, pero ya estoy bien, me hicieron la prueba de anticuerpos y todo, y obviamente estoy sana”.

“Lo peor es que no salgo de mi casa”, escribió la influencer en la publicación.

Fuente: Instagram Melissa Lobatón

