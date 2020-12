Melissa Lobatón mostró su rostro poco después de confirmar que se realizó una cirugía plástica.

Hasta el momento, la hija de Melissa Klug no ha revelado qué parte del cuerpo se operó, pero aparentemente no habría sido su rostro.

A través de Instagram, un usuario preguntó si Melissa se había operado la nariz o se había aumentado el “totó”: “Siento que tu operación fue tu pompis o nariz o algo de salud o nos terminarás troleando”.

Por su parte, la joven negó haberse operado la nariz o el “totó”: “JAJAJAJAJAJAJA noooo, ninguno de esos”, respondió.

Asimismo, Melissa Lobatón explicó que quiere esperar para publicar una foto de “antes y después”: “Les quiero decir que un 20 o 10 % de las personas que me siguen han acertado en lo que me he operado. Pero no lo quiero decir todavía porque quiero subir una foto y vean el resultado y cómo ha sido el cambio”.

La menor de las Klug también grabó su rostro, con lo que confirmaría que no se operó ninguna parte de la cara.

