Melissa Loza afirma que su novio Juan Diego Álvarez consume marihuana esporádicamente (VÍDEO)

Melissa Loza habló por primera vez sobre la detención de su novio Juan Diego Álvarez tras supuestamente ser micro comercializador de drogas. La modelo, lo primero que sostuvo en el programa de Milagros Leiva es que, ciertamente, su pareja sí consume marihuana, pero esporádicamente. Sin embargo, no es un narcotraficante.

"Mi relación amorosa inicia hace un año y medio", fue lo primero que señaló. Y, ante la pregunta de la periodista: "¿Juan Diego consume marihuana?", la popular 'Diosa' contesta: "La verdad es que sí, esporádicamente, muy esporádicamente, no es adicto, ojo. No es narcotraficante, no es un comercializador", aseguró.

Por otra parte, Melissa Loza sostuvo que Juan Diego es independiente. "Yo trabajo para mí y para mi hija, yo no trabajo para ningún hombre. Él me aporta desde el año pasado, él trabaja, es independiente, él ha trabajado cinco años en restaurantes, en caterings para oficinas y este año se quiso relajas al igual que yo", contó.