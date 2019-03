Comandante a Melissa Loza: "No te queremos tocar, queremos cuidarte, no grabes o te vamos a llevar"

Melissa Loza dio una entrevista exclusiva para el programa de Milagros Leiva, donde narró la pesadilla que vivió durante la detención de su pareja Juan Diego Álvarez. La modelo aseguró que dos horas antes que ellos llegaran, los agente policiales ya habían entrado al departamento y les dijeron que encontraron la droga, pero la pareja nunca vio la sustancia mencionada.

La popular 'Diosa' sostuvo que ella con su novio fueron al departamento para recoger algunas pertenencias de su pareja porque viven juntos desde el año pasado, y es ahí cuando nuevamente llega la policía. "Le pedimos la autorización y no había, me dijeron 'ya está llegando la fiscal'. Los fiscales llegaron 30 o 40 minutos después".

Para luego contar que el comandante Alonso Víctor, le dijo que no quería meterse con ella. "El comandante se va a la cocina y me llama: 'Melissita, ven un ratito' y yo me acerco para saber qué me quería decir. 'Mira Melissita, a ti no te queremos tocar, queremos cuidarte, queremos cuidarte por completo, mira no te metas porque o sino te vamos a llevar, no grabes porque vas a empeorar las cosas o sino van a tener que irse los tres. A ti no te queremos tocar, te queremos proteger, hay prensa afuera'. ¿Para qué? Para que yo no pueda defenderme ni defender a mi novio. y, ¿por qué me van a llevar a mí? Me querían asustar", dijo.

Melissa Loza indica que el procedimiento fue irregular, ya que nunca llevaron la hoja con la autorización para allanar la casa, la fiscal llegó 40 minutos después y jamás vieron la supuesta droga que encontraron en las zapatillas viejas de Juan Diego Álvarez.

