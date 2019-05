Melissa Loza a Xoana González: "No puedes ir por la vida deslenguadamente hablando mal"│VIDEO

Melissa Loza rompió su silencio y habló sobre el regreso de la modelo argentina Xoana González a Lima luego de que perdiera un juicio por difamación. Loza, quien volvió a pisar la pista de El Artista del Año, recordó que nadie puede "denigrar" el honor de una persona en referencia al problema legal que tuvo con la rubia.

"Esto que le sirva para todo el mundo, no pueden mancillar el honor de una persona, denigrar de esa manera, sin argumentos. Así como existe la justicia divina, también se plasma en la tierra, Aquí también hay leyes", dijo a América Espectáculos.

Aunque no quiso responder si ya perdonó a Xoana, aseguró que no guarda rencores.

"Yo no tengo rencores a nadie, todo se lo entrego a Dios (...) No puedes ir por la vida deslenguadamente hablando mal de nadie, sobre todo, manchando el honor de la persona", comentó.

Recordemos que Melissa Loza estuvo recientemente envuelta en un escándalo, luego de que su madre acusara a su novio por posesión de drogas en el programa de Magaly TV. Ante su retorno a un reality de la televisión, Gisela Valcárcel expresó su apoyo.

"Te agradezco el ejemplo que has dado publicamente en un momento, callando y diciendo no hablaré más. No se trata ya de atacar, se trata que la verdad tome su sitio", dijo la 'señito'.

