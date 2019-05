"No tiene la trayectoria", dijo Melissa Loza sobre Spheffany Loza y ella le responde

Melissa Loza estaría próxima a ingresar a 'Esto es guerra', donde se reencontraría con su hermana Spheffany Loza.

Cuando fue consultada sobre un reencuentro, Melissa Loza dijo que si bien su hermana no tiene tanta experiencia, podría mejorar su rendimiento.

"Mi hermana y yo somos muy distintas, tenemos una esencia totalmente distinta, las dos aportamos", dijo Melissa Loza sobre su hermana.

"A ella le falta un poquito más, no tiene la trayectoria, pero esto es un inicio. Si va por el buen camino y lo hace bien, y es empeñosa, puede lograr sus objetivos", agregó la popular 'Diosa'.

Respuesta

Por su parte, Spheffany Loza coincidió con su hermana: "Somos distintas, somos hermanas y todo pero cada una tiene distinta personalidad y distintas esencias".

Sin embargo, cuando le mencionaron el consejo que Melissa Loza le había dado, Spheffany Loza respondió: "Siempre lo he hecho".

En ese sentido, la participante de 'Esto es guerra' aseguró que no le molestó el comentario de su hermana: "Sí (son distintas), claro, no entiendo en verdad [...] No (me molestó), para nada, para qué tomarlo a mal, nada que ver".

Asimismo, Spheffany Loza contó qué le pareció que Melissa Loza regresara a la televisión: "Lindo, de hecho todo el Perú la estaba esperando a que apareciera de nuevo en una faceta más renovada".

En otro momento, agradeció a su hermana por lanzar una "cachetada" a Pancho Rodríguez: "Ahí sí creo que fue por mal camino, créeme que le dolió demasiado. Yo conozco a Melissa y sé que es bien tosca, pero con esa cachetada ahí sí, gracias hermana, me la cobré".

